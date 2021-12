A rodada de quarta-feira, 2, da Liga dos Campeões da Europa foi marcada pela falha incrível do goleiro Kozacik, do Viktoria Plzen, da República Tcheca, diante do CSKA Moscou, da Rússia.

Com o jogo empatado em 2 x 2, o lateral direito Reznik, do Viktoria, recuou a bola para Kozacik que, na tentativa de dominá-la, deixou a redonda passar vagarosamente por debaixo do seu pé direito. Falha que deu a vitória ao CSKA por 3 x 2.

Assista ao lance no vídeo abaixo

Falha incrível de goleiro na Liga do Campeões. Assista!

