Falcão: "Meu foco hoje está no trabalho como técnico"

Craque histórico da Seleção e do Inter, ex-treinador do Brasil e campeão baiano como técnico do Bahia, Falcão é um personagem sem igual no futebol brasileiro. Elegante com a bola nos pés, tem a mesma qualidade com as palavras e as opiniões, nos vários trabalhos que já teve como comentarista. Sem treinar um time desde sua saída do tricolor, em julho do ano passado, o Rei de Roma bateu um papo por telefone com a reportagem de A TARDE. Falou de sua experiência de morar na Bahia, no título estadual de 2012, e das perspectivas para o futuro. Confira:

Na segunda passada foi aniversário de um ano do título Baiano de 2012. Saudades daquela época e de Salvador?

Só tinha ido à Bahia a trabalho, pela Globo, ou para passar férias. Sempre poucos dias. Trabalhando aí, pude viajar pelo interior e ter contato com muita gente legal. A gente pegava o ônibus para viajar e eu ia lá na frente, curtindo tudo. Culturalmente, foi muito importante. E o título foi mais ainda, porque o Bahia vinha muito pressionado. Para você ver, quando conversei a primeira vez com o presidente Marcelo Guimarães, ele deixou muito claro para mim que era o Baiano a prioridade, mais que a Copa do Brasil e mais que o Brasileiro.

Luiz Teles - E o que mudou que no Brasileiro os resultados não vieram?

Nunca há um motivo só, foram vários. Vínhamos de uma maratona de jogos das finais do Baiano e pela Copa do Brasil. Aí perdemos muitos atletas por contusão. Os novos contratados foram chegando aos poucos, porque foi difícil contratá-los. Desde o 2º Ba-Vi da fase de classificação eu tinha pedido reforços à diretoria. Além de tudo isso, a qualidade dos adversários era outra e tivemos uma sequência difícil no início do Brasileiro (Santos, São Paulo, Atlético-MG e Vasco). Tudo isso pesou...

Falcão - A dificuldade dos clubes do Nordeste se resume ao degrau financeiro ou também é de capacidade organizacional?

Tive todas as condições estruturais que precisei dentro do Bahia. Realmente tivemos problemas para contratar, mas aí também é uma questão de fazer um trabalho extremamente minucioso para não haver erros, ou pelo menos minimizá-los. Claro, quanto mais recursos, melhor, mas há como se desenvolver bons trabalhos.

Luiz Teles - O saldo para sua carreira foi positivo ou negativo?

Falcão - Como disse antes, levo, além de um título importante para a história recente do clube, uma experiência muito boa de viver aí. Aprendi a respeitar ainda mais o baiano, o Bahia e também o Vitória.

Luiz Teles - Tem acompanhado o Bahia?

Falcão - Sempre. Assisti ao jogo de estreia da Fonte Nova, que foi uma coisa que te confesso que sonhei em participar, porque sempre passava pela obra e ficava com uma grande vontade de ver aquilo pronto. Não sei explicar os motivos da queda do Bahia. É um momento conturbado e é hora de fazer as coisas com calma, com bastante lucidez, para trazer a torcida de volta para o lado.

Luiz Teles - O que falta para você emplacar trabalhos com regularidade?

Falcão - Na verdade, o que acontece é que tem que haver um casamento entre o que eu quero e a proposta que me oferecem, não apenas no aspecto financeiro, mas sobretudo na estrutura para a conquista dos objetivos do clube e meus. Recebo muitas propostas que nego por não haver esse acerto. Tive convites no ano passado, conversei com o Palmeiras em outubro, outros dois times já me convidaram este ano, mas nada que pudesse me comprometer. Tive convites da Europa também, mas não deram certo. Espero começar o Brasileiro já trabalhando e não pegar o bonde andando.

Luiz Teles - Se recebesse um novo convite do Bahia, aceitaria?

Falcão - Só tive coisas boas aí, mas não acho que agora seria o melhor momento de falar sobre isso.

Luiz Teles - E como está a sua carreira agora? Você escreveu um livro sobre a Seleção de 1982 (Brasil - O time que perdeu a Copa e conquistou o Mundo)...

Falcão - Estou aguardando novas propostas, mas até foi boa essa parada, para que eu pudesse concluir o livro. Queria muito escrever sobre aquele momento, deixar o meu relato, contar detalhes que foram importantíssimos para mim.

strong>Luiz Teles - Para você, o que fica daquele Mundial: sonho ou pesadelo?

Falcão - Não encaro assim. Primeiro, porque não foi um sonho, foi uma realidade. Aquele time deixou um legado para o futebol. Até hoje você vê pessoas falando de uma equipe que sequer chegou às semifinais. Quando faço uma palestra ou dou uma entrevista, todos falam sobre aquela equipe. O Guardiola disse que antes do Barcelona jogar do jeito que atua hoje, o Brasil de 1982 já jogava assim. Poxa, fico muito feliz quando ouço algo assim. No aspecto individual, mesmo não tendo ido à final, fui eleito o 2º melhor da Copa, atrás do Paolo Rossi. Então, no fundo, jamais encarei como um pesadelo. Aquela seleção é um time que não perdeu, mas que tinha, sim, muitos talentos.

Luiz Teles - Com a Copa de 2014, pensa em voltar a ser comentarista?

Falcão - Meu foco está na carreira como treinador. Não sei se na época estarei trabalhando. Se pintar um convite, posso até aceita, mas seria algo apenas temporário.

Luiz Teles - O fato de ter uma carreira de técnico e de comentarista lhe torna mais ponderado no trabalho com o futebol?

Falcão - Estou na imprensa desde a década de 1980, quando, na Itália, eu já comentava alguns jogos, no rádio, na televisão... Ter sido jogador, treinador e ter vivido o lado da imprensa certamente me ajuda, mas não lhe diria que seria um fator para ponderar mais ou menos na hora de tomar uma atitude. Escuto muitas coisas que não concordo, mas por ter vivido o outro lado não vou criticar? Às vezes há a maldade, a má-fé, mas na maioria das vezes convivo muito bem com a diversidade de opiniões.

Luiz Teles - Você concordou com a escolha de Felipão para a Seleção?

Falcão - A Seleção está bem entregue. O Mano Menezes fazia um bom trabalho e se você me perguntasse se eu teria mudado, eu te diria que não. Mas também digo que fiquei feliz com a escolha do Felipão, que é muito bom no que faz. O que ele precisa agora é de tempo para treinar.

Luiz Teles - O que falta a Seleção?

Falcão - Falta tempo para montar um time e espero que o Felipão possa usar a Copa das Confederações para encontrar essa base com os jogadores que ele levou. É claro que o Brasil tem que entrar na competição para ganhar, mas a Copa das Confederações será mais importante por proporcionar ao Felipão esta chance.

Luiz Teles - Quando você treinava o Bahia, o A TARDE foi a Roma e viu como você é tido como um grande ídolo lá. Nunca surgiu um convite para trabalhar na Itália?

Falcão - Sim, já, em duas oportunidades. Primeiro em 1991, quando eu treinava a Seleção. Me ofereceram um contrato de dois anos e estava tudo certo, mas o presidente, Dino Viola, morreu uma semana depois de a gente ter conversado e aí não teve como se concretizar. Houve um segundo momento que chegamos a conversar, mas como havia uma troca de donos na Roma, também não deu certo. Tive uma proposta da Sampdoria em 1997, também para dois anos, mas não houve acerto financeiro.

Luiz Teles - E se hoje surgisse um convite?

Falcão - Claro que poderia ir, desde que houvesse um acerto. O mais importante para mim é que me deem condições de trabalho e que eu goste do projeto do clube.

Luiz Teles - No fim de sua carreira, você jogava tênis como hobby. E hoje? Bate um baba vez ou outra?

Falcão - Até hoje ainda jogo tênis. É o que me relaxa. Gostaria até de jogar mais, principalmente quando estou trabalhando, porque ajuda a pensar melhor. Mas levei minhas raquetes para Salvador, morava do lado de um lugar que tinha quadras, e joguei apenas três vezes, quando o ideal para mim é jogar, no mínimo, duas vezes por semana. Gosto de futebol, mas hoje o que eu jogo mesmo é tênis.



