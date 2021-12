Falcão é demitido do Bahia após goleada do Fluminense

Paulo Roberto Falcão não é mais técnico do Bahia. A decisão foi anunciada no início da madrugada desta sexta-feira, 20, após a goleada de 4 a 0 sofrida pelo tricolor baiano diante do Fluminense no Engenhão.

O treinador chegou ao Esquadrão no início de Fevereiro, assumindo o lugar de Joel Santana, que deixou o Bahia para comandar o Flamengo. Neste período, Falcão conseguiu levar o tricolor baiano ao título de Campeão estadual, tirando a equipe de um jejum de dez anos sem conquistar um título.

Após a regular campanha na Copa do Brasil, sendo eliminado nas quartas de final pelo Grêmio, o que pesou para a saída do treinador foi o péssimo desempenho nas 10 primeiras rodadas do Brasileirão, conquistando apenas uma vitória e amargando a vice-lanterna da competição, com 7 pontos.

Segundo a nota oficial publicada no site do Bahia, a decisão para a saída do treinador foi tomada em conjunto com o presidente do clube, Marcelo Guimarães Filho. Na coletiva após a partida, mesmo ainda respondendo como técnico do time, Falcão já falava em tom de despedida.

“Meu objetivo é ajudar, não quero atrapalhar o Bahia”, respondeu quando questionado se ficaria no Bahia após a goleada diante do Fluminense.

No treino desta sexta-feira, no Fazendão, na parte da tarde, Falcão dará uma coletiva sobre seu desligamento do clube. Para o jogo de domingo em Pituaçu, às 18h30, contra o Coritiba, o auxiliar técnico Eduardo Barroca irá comandar o tricolor baiano. Entre os nomes especulados para substituir Falcão, estão Caio Junior (o mais cotado) e Renato Gaúcho.

