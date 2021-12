Falcão anuncia sua aposentadoria da Seleção Brasileira

Falcão, maior jogador de futsal do Brasil, anunciou a sua aposentadoria da Seleção Brasileira na tarde desta terça-feira, 23, por meio da sua conta oficial no Instagram. O atleta fará seu último jogo pela canarinha neste domingo, 28, contra o Paraguai.

"Cantarei o hino pela 258º vez com a “amarelinha” e tentarei chegar ao gol 400 com a Seleção! Termino com a certeza que fiz o meu melhor durante esses 20 anos", afirmou na publicação. (Veja na integra abaixo)

Dono da camisa 12, Falcão tem 41 anos. Atuando pelo Sorocaba, o jogador acumula títulos em clubes que passou. O ala foi campeão da Copa do Mundo da modalidade em 2008 e 2012, campeão dos Jogos Pan-Americano e campeão da Copa América em 2000, 2008 e 2011.

A Confederação Brasileira de Futebol de Salão publicou um agradecimento em sua página oficial no Facebook, pelos 20 anos de dedicação do jogador à Seleção.

