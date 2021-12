Fábrica de campeões, Champion sofre com falta de patrocínio

O treinador e ex-boxeador Luiz Dórea viaja nesta segunda-feira, 20, com Hugo 'Wolverine' Viana para o UFC Fight Night, nos Estados Unidos, no próximo dia 25. Wolverine, ao lado de Junior Cigano, Acelino "Popó" Freitas e outros, é um dos muitos campeões formados pela Academia Champion, que desde 1990 oferece aulas gratuitas de artes marciais para crianças da comunidade da Cidade Nova. Hoje, o projeto é bancado com recursos do próprio Dórea.

Mais de cinco mil meninos e meninas já passaram pelo Campeões da Vida nos 24 anos do projeto. Hoje são cerca de 250 alunos. Para Dórea, a falta de investimento não compromete o programa, mas o incentivo facilita. "Hoje funcionamos normalmente, mas estamos abertos graças a nossos próprios recursos", disse.

Em 2012, ano em que a baiana Adriana Araújo, ex-aluna de Dórea, faturou medalha de bronze no boxe feminino das Olimpíadas de Londres, o projeto Campeões da Vida recebeu, via edital, recursos da Bahiagás, mas não conseguiu renovação ou patrocínio direto para 2013.

"Naquele ano foi muito mais fácil bancar o projeto. A gente não ficava tão apertado com o caixa e podia bancar passagem, alimentação para os atletas", disse Dórea.

Mesmo sem a continuação do apoio da Bahiagás, Dórea acredita que a boa relação com o governo do estado pode trazer novos patrocínios e disse que tem fé que o projeto seja contemplado com pacotes de investimento da Prefeitura de Salvador.

"O patrocínio da Bahiagás eu consegui graças ao governador Jacques Wagner e ao vice Otto Alencar, que me ajudaram muito, e podem me ajudar com a renovação. Eu acho que esse novo prefeito, ACM Neto, é um cara jovem e antenado. Acho que ele entende que o esporte resolve muitos problemas sociais", completou Dórea.

Investimento privado

Mais do que investimentos público, Dórea cobrou mais apoio do setor privado em projetos voltados para o esporte. Ele lembrou que nenhuma empresa baiana patrocina seus atletas e que todos os apoios vêm de outros estados.

"No Brasil as empresas privadas estão mais sensíveis ao boxe e lutas em geral, mas na Bahia, não. Meus atletas não têm apoio de empresas baianas. Junior Cigano, por exemplo, é patrocinado pelo Corinthians. Por que não o Bahia ou o Vitória? Para mim faria mais sentido".

Mesmo assim, Dórea não cogita sair da Bahia. "Eu tenho orgulho de ser baiano e todos os meus atletas são formados aqui, desde criança. Em 24 anos a Champion formou quatro campeões mundiais, nenhuma outra academia no mundo fez isso. Temos um material humano muito bom. Somos o coração do boxe do Brasil".

