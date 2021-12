Fábio Maldonado recebe visita de irmãos Nogueira no hospital

Protagonista da luta mais sangrenta do UFC Rio 3, o paulista Fábio Maldonado teve que passar por um processo cirúrgico na noite do domingo, 14, para corrigir os danos causados ao nariz do lutador. Fábio acabou derrotado por Glover Teixeira, por interrupção médica no intervalo do segundo para o terceiro round.

No hospital, Maldonado recebeu o apoio dos irmãos baianos Rodrigo "Minotauro" e Rogério "Minotouro", mentores da equipe da qual o lutador faz parte, a Team Nogueira.

Para homenagear o companheiro, Minotouro postou uma foto da visita em seu perfil do Twitter e escreveu "na vitória e na derrota estamos contigo, irmão. Estamos orgulhosos de você, guerreiro. Cabeça erguida".

Numa das lutas mais emocionantes do UFC Rio 3, Glover Teixeira impôs uma massacre a Maldonado durante o primeiro round. Apesar dos hematomas e do sangramento, Fábio conseguiu levantar-se e ainda ofereceu resistência para Glover durante o segundo round. Porém, visivelmente debilitado, foi obrigado a abandonar a luta para preservar a sua saúde.

adblock ativo