Fábio Carille é demitido do comando do Corinthians

Após o Corinthians ser goleado pelo Flamengo no Maracanã, na tarde deste domingo, 3, Fábio Carille foi demitido do comando do Timão. O elenco paulista foi derrotado por 4 a 1 pelos rubro-negros. As informações são do Estadão.

Com a saída de Carille, o clube deverá contar com o auxiliar Fabinho Félix à frente do time no jogo contra o Fortaleza, na próxima quarta-feira, 6.

Carille deixa o clube após acumular oito jogos sem vencer no Brasileirão.

