Fabiana Murer confirma participação no Troféu Brasil de Atletismo

Apenas nona colocada no ranking mundial do salto com vara até aqui, Fabiana Murer está confirmada no Troféu Brasil de Atletismo, que começa na próxima quinta-feira, dia 31 de julho, e termina no domingo. Ela é uma das 777 atletas inscritas na competição, que pelo segundo ano seguido será realizado em São Bernardo do Campo (SP).

A grande maioria dos atletas que têm índice para o Rio-2016 estará na competição, incluindo Solonei Rocha, que disputará a maratona na Olimpíada, e vai correr os 10.000m no Troféu Brasil. Franck Caldeira, que não conseguiu vaga na prova de rua, estará nos 5.000m e nos 10.000m.

Finalista do Mundial de 2013 nos 400m, Anderson Henriques ainda não competiu em 2016 e não tem índice para a Olimpíada. No Troféu Brasil, terá uma última chance. Já Carlos Chinin, que foi sexto naquele Mundial no decatlo, não compete desde 2014 e não se inscreveu no Troféu Brasil. Ficará fora da Olimpíada, portando.

Ana Cláudia Lemos é mais um desfalque de peso. A suspensão dela por doping termina no domingo, no último dia de competições. Caso mais uma atleta faça índice nos 100m - seria a quarta -, Ana Cláudia ficará fora da Olimpíada ao menos nas provas individuais. Poderia ser convocada apenas para o revezamento 4x100m.

Thiago Braz, outro que ainda não competiu na temporada ao ar livre e está desde março sem saltar, foi inscrito pela Orcampi. O clube de Campinas tem 69 inscritos, contra 51 de BM&F Bovespa e 54 do Pinheiros. Os três concentram os qualificados para o Rio-2016. No ano passado, esses clubes tiveram, respectivamente, 72, 56 e 59 inscritos. Todos estão menores agora.

adblock ativo