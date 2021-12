Fabiana Murer abre temporada da Diamond League com ouro; Geisa ganha prata

Atual campeã da Diamond League, Fabiana Murer foi bem na sua primeira participação na liga em 2015. Neste domingo, venceu a etapa de Birmingham (Inglaterra) no salto com vara. Passou o sarrafo a 4,72m e alcançou também o seu melhor resultado neste início de temporada, após cinco torneios. Geisa Coutinho correu os 400m e garantiu uma inédita medalha de prata.

Murer abriu a competição em Birmingham quando o sarrafo já estava a 4,52m. Errou o primeiro salto, mas passou no segundo. A brasileira depois superou 4,62m logo na primeira tentativa e abriu mão de saltar 4,67m. Foi direto para 4,72m, altura que alcançou no segundo salto. A norte-americana Mary Saxer, a russa Anzhelika Sidorova e a grega Nikoleta Kiriakopoulou pararam em 4,62m.

O resultado na Inglaterra deixa Murer no terceiro lugar do ranking mundial na temporada ao ar livre, atrás da norte-americana Jennifer Suhr (4,81m) e da grega Kiriakopoulou (4,73m). Depois de garantir a vitória, a brasileira poderia escolher a altura do sarrafo e optou por 4,82m, para tentar assumir a ponta do ranking. Mas errou nas três tentativas.

Fabiana foi para a Europa depois de abrir a temporada ao ar livre vencendo o Troféu Brasil com 4,65m. No Velho Continente, foi bronze no Meeting de Hengelo (Holanda), com 4,55m, e ganhou o Challenge de Innsbruck (Áustria), com 4,60m. Em Birmingham, melhorou sete centímetros seu melhor resultado do ano. Na semana que vem, compete em Nova York.

Geisa é prata

Principal nome do Brasil nos 400m, Geisa Coutinho não enfrentou uma prova rápida em Birmingham e garantiu a prata com 52s59. Ficou longe do tempo de 51s43 que lhe deu o ouro no Troféu Brasil, em maio, e o índice olímpico.

A brasileira é a 22.ª colocada do ranking mundial (são 14 norte-americanas à sua frente). Na Inglaterra, foi superada apenas pela jamaicana Stephenie Ann McPherson (52s14), quarta colocada no Mundial de 2013.

