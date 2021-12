Fabiana Murer: "A torcida vai nos ajudar bastante em 2016"

Há uma semana, a saltadora brasileira Fabiana Murer fazia bonito no Troféu Brasil. Em sua estreia na temporada ao ar livre, a campeã pan-americana e mundial do salto com vara garantiu a medalha de ouro no torneio, saltando 4,65 m em São Bernardo do Campo. Ela ainda fez três tentativas de ultrapassar o sarrafo a 4,75 m de altura, o que lhe daria a liderança atual do ranking mundial, mas acabou falhando. Quatro dias após a conquista, Murer e seu técnico/marido Elson Miranda embarcaram para uma viagem 'de volta ao mundo'. Neste domingo, 24, ela já compete no meeting de Hengelo, na Holanda. De maio a setembro, Fabiana disputará eventos na Europa, Ásia e América do Norte. Antes do embarque, porém, a atleta concedeu entrevista exclusiva ao A TARDE. No bate-papo por telefone, a atual campeã da Diamond League revelou que o objetivo, este ano, não é voltar a vencer o principal circuito de provas da Federação Internacional de Atletismo (IAAF), mas enfrentar suas principais adversárias e se preparar para os dois campeonatos mais importantes da temporada 2015: os Jogos Pan-Americanos de Toronto (Canadá), em julho, e o Mundial de Pequim (China), em agosto. Fabiana ainda falou sobre as perspectivas para a Olimpíada do Rio-2016, a fama de 'amarelona' e esbanjou confiança em poder "saltar mais alto este ano".

Mal teve tempo para celebrar o título no Troféu Brasil, você já embarca para a Europa...

Pois é. Não tive tempo mesmo, e nem quero. Esta foi uma temporada bem pensada. São competições em continentes diferentes, então eu preciso chegar antes, dar uma descansada e fazer os campings. Escolhi, com meu técnico (e marido, Elson Miranda) competições que são importantes para ir acertando o salto e entrar no ritmo para chegar bem preparada aos principais objetivos do ano: o Pan-Americano e o Mundial. Escolhemos Malmo, na Suécia, como base de treinamentos. Tenho prova já no dia 6 de junho, na Inglaterra, depois, em Nova York, no dia 13. Aí, venho para o Brasil, fico dez dias para matar a saudade de casa e da minha cama. Depois, viajo de novo no dia 1º de julho, participo da Diamond League em Paris e fico direto no exterior até setembro.

Qual o balanço que fez de sua estreia ao ar livre em 2015? Ficou satisfeita com a marca alcançada (de 4.65 m) no Troféu Brasil?

Fiquei contente, mas não satisfeita. Tentei por três vezes alcançar os 4,75 m , mas não deu. Se tivesse alcançado, teria herdado a liderança do ranking mundial (atualmente ocupada pela grega Nikoléta Kyriakopoúlou, com 4,73 m). Mas é isso aí. O bom é que estou muito confiante. Eu me sinto agora mais preparada do que na temporada em pista coberta (com 5 provas, entre 24 de janeiro e 21 de fevereiro). Acho que tem bastante coisa ainda para ir acertando durante as próximas competições, mas vai dar para saltar mais alto esse ano.

Você tem batido na tecla de que o Pan e o Mundial são as suas grandes prioridades para a temporada 2015. Você acha que tem condições de vencer ambos os torneios novamente?

Rezem e torçam por mim (risos). Diferentemente de quando conquistei o Pan-Americano aqui, no Rio (em 2007), e o Mundial, na Coreia do Sul (em 2011), este ano, as duas competições estão muito niveladas. Agora, é claro que o Pan é um pouco mais tranquilo que o Mundial, já que não tem as europeias, mesmo com as cubanas e americanas. Não será nada fácil.

De que formas essas duas competições poderão lhe ajudar para os Jogos Olímpicos do Rio 2016, por exemplo?

Na verdade, são essenciais. Basicamente, pelo fato de que em ambos os torneios eu irei conhecer a maioria das minhas rivais daqui, no Rio de Janeiro, em 2016. Eu, competindo nessas provas, terei noção de como está o nível, e de qual é, por exemplo, a zona de medalha.

Já que tocou no assunto... Está confiante na conquista de um ouro olímpico no Rio de Janeiro?

Sim, sem dúvidas. Espero contar e muito com o apoio da torcida brasileira. Vai nos ajudar bastante. No Pan do Rio, por exemplo, muita gente não sabia sequer as regras, mas nem por isso deixaram de torcer por nós. Foi sensacional! (pausa, seguida de respiração profunda) Desculpa... Passou um filme na minha cabeça agora, lembrei de como fui feliz naquele dia. No pódio, com a bandeira do Brasil, no meu país... Foi demais!



Mas, se de um lado tem o apoio, por outro, existe a pressão por resultados. Como você lida com isso?

De forma natural. Eu enxergo assim: se você é um atleta, vive de resultados e cobranças. Se você não sabe lidar com isto, não suportar, caia fora. Eu já passei por muitos problemas, complicados mesmo, mas superei. Eu sei, é claro, é óbvio que haverá uma pressão muito grande dos torcedores brasileiros para nós conquistarmos medalhas. Cabe a nós, atletas, usarmos isso a nosso favor. Uma motivação a mais na hora da prova.



Você citou que passou por momentos difíceis na carreira. Seriam os insucessos nas Olimpíadas de Pequim (2008) e Londres (2012)?

Realmente fui mal nas Olimpíadas. Em Pequim, foi aquele famoso problema do 'sumiço das varas' proporcionado pela organização da competição. Virei chacota. Depois, em Londres, acabei prejudicada pelo vento forte (saltou apenas 4m50 e ficou na 14º posição). Foi difícil, uma frustação por não ter conseguido chegar sequer à final. Mas ficou no passado, deixei lá para trás.



Na época, muita gente a taxou como "amarelona". Como foi para você passar por isso?

Por incrível que pareça, encarei com naturalidade. Minha ótica é a seguinte: se criticam é por que querem o melhor para mim. Eu decepcionei e com isso vieram as críticas. O que não é legal é quando ultrapassa o limite do bom senso. Mas não me vejo como 'amarelona'. Basta olhar minhas conquistas. Eu penso para frente, uso as críticas e as decepções como motivação para melhorar.

E o que a Fabiana pode melhorar para garantir o ouro nos Jogos Olímpicos do Rio?

Estou treinando para isso (risos). Eu acho que ainda preciso melhorar um pouco na técnica do salto. Deixar 'mais leve' o quadril, pois, isso irá me ajudar por exemplo, a passar os 4.65 m.

Bicampeã Olímpica no salto com vara, a russa Yelena Isinbayeva voltou aos treinos em janeiro, após sua primeira gravidez. Ela não competia desde agosto de 2013. Acredita, que ela virá para a Rio-2016?

Ela é uma grande atleta. Pode voltar, sim. Vai muito da motivação pessoal dela, principalmente, pelo fato de ter parado um tempo considerável. É claro que ela não vai voltar do mesmo jeito e saltar acima dos 5 m. Aí, eu acho muito difícil.

Teoricamente, sem Isinbayeva na melhor forma, o caminho fica mais fácil para você?

Nãooooo, nada disso. É até bom falar disso. A Isinbayeva fez essa pausa, mas nem por isso deixaram de surgir novas atletas. Não há nenhuma atleta fora de série, mas a disputa está muito mais equilibrada agora do que há quatro anos. Tem, no mínimo, oito atletas com chances iguais de medalhas. Destaco principalmente a grega Nikoléta Kyriakopoúlou (líder do ranking mundial com 4,73 m).

Aos 34 anos, você já pensa em aposentadoria? Se sim, quando seria?

Já sim. Será após a Olimpíada de 2016.



Já consegue vislumbrar uma substituta à altura?

Tem duas atletas, que, inclusive, treinam comigo. A Nicole Barbosa e a Juliana de Menis. Elas têm muito potencial e acho que já em 2020 poderão brilhar.

Como você enxerga o atual cenário do atletismo brasileiro? Precisa melhorar?

O atletismo vem crescendo. A cada competição chegamos com mais chances de medalhas. Estamos tendo apoio, mas, é claro, ainda não é o ideal. Ainda faltam pistas de treino, material e treinadores qualificados.

Como você viu o recente anúncio de que por conta da crise econômica, o Brasil pode perder GP Internacional de Atletismo, em Belém (PA)?

Com muito pesar e aflição. Antigamente, tínhamos cinco GPs no Brasil. É uma oportunidade única de promover ao atleta, que não tem condições de viajara para fora do Brasil, contatos com outros atletas de fora. Isso faz muito diferença, e é um motivo forte para treinar mais, acreditar no seu potencial e, principalmente, é mais uma chance para garantir um índice olímpico. Então, estou muito apreensiva e na torcida para que isso não se concretize.

