FAB garante área para o kart e já sonha com um autódromo

O sonho da casa própria foi dado por realizado pela Federação de Automobilismo da Bahia (FAB), que anunciou a liberação de um terreno 1.000.000 metros quadrados, já desapropriado pela prefeitura de São Francisco do Conde.

A área doada fica na própria cidade do Recôncavo, a 67 km de Salvador. O projeto a ser elaborado prevê a construção de um multiparque, que inclui kartódromo, pista de velocidade na terra para carros e motos, e uma pista de arrancada.

Outros espaços incluídos são o da Cidade da Música e uma universidade voltada para profissões relacionadas ao automobilismo, a exemplo de engenharia mecânica. Além de, no futuro, abrigar um autódromo principal, objetivo da FAB.

"Primeiro, temos de construir o kartódromo, e acreditamos que ainda este ano. O governo baiano assinou um acordo com a FAB se comprometendo a financiar a construção com R$ 3 milhões", afirmou Selma Morais, presidente da FAB, durante a reunião em um restaurante da orla com representantes do governo, prefeitura de São Francisco do Conde e imprensa.

"Desapropriamos a área a R$ 4,50 o metro quadrado. Providenciamos as licenças e já existem estudos do impacto ambiental", explicou a prefeita Rilza Valentim, acrescentando que o terreno está a 3 km do centro da cidade.

"Já vamos ter a Copa Brasil de Velocidade na Terra no dia 27 de julho", antecipou Selma Morais, presidente da FAB. A prefeitura se comprometeu em ceder as máquinas para preparar a pista no barro, que tem acessos pela BR 324-Candeias, BR 324-Santo Amaro e São Francisco.

Segundo a FAB, foi contratada uma consultoria para captar parcerias do setor privado.

Atrair parcerias

"Agora que foi confirmada a doação do terreno, vamos à elaboração de projeto executivo de apresentação ao empresariado para atrair recursos", explicou Denisson Rosário, executivo da House Business, empresa res ponsável pela estratégia.

"É um compromisso que nós assumimos para a construção do kartódromo. Isso vem por etapas, tem um convênio, um projeto", pontuou o secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Nilton Vasconcelos.

Quanto ao projeto de um autódromo, vai depender de apoio externo. "O governo não tem essa prioridade em fazer grandes investimentos em autódromo. Isto requer a participação do setor privado", acrescentou Vasconcelos, referindo-se à construção do espaço.

"Agora, não vamos nos furtar de apoiar um projeto destes, que pode futuramente transferir a Stock Car de Salvador para São Francisco do Conde. O recurso aplicado aqui, poderia ser aportado lá", completou.

