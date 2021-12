F1 terá temporada com número recorde de provas, apesar da pandemia

Apesar das mudanças causadas pela pandemia do coronavírus, o calendário para a temporada de 2021 do Mundial de Fórmula 1, que começa neste fim de semana no Bahrein, traz um recorde de 23 Grandes Prêmios, incluindo duas novidades.

A primeira delas será na Holanda, terra natal do piloto Max Verstappen, da equipe Red Bull, no circuito costeiro de Zandvoort (em 5 de setembro).

O GP holandês deveria ter sido realizado no ano passado, após 35 anos de ausência, mas a propagação da covid-19 motivou seu cancelamento.

A segunda novidade será um circuito de rua em Jeddah, no oeste da Arábia Saudita, no dia 5 de dezembro, que marcará a estreia do país no calendário da principal categoria do automobilismo mundial.

A Arábia Saudita tem apostado no esporte nos últimos anos e principalmente nas competições automobilísticas, como forma de impulsionar o turismo e melhorar sua imagem internacional, prejudicada pelas críticas aos Direitos Humanos no reino.

A agenda lotada da F1 para 2021 inclui quatro corridas consecutivas (dois GPs em duas semanas) e três provas em menos de um mês semanas), concentradas principalmente na segunda parte da temporada.

Haverá pelo menos doze corridas em dezesseis semanas entre o Grande Prêmio da Bélgica em 29 de agosto e o evento final em 12 de dezembro em Abu Dhabi.

adblock ativo