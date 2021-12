F1: dê uma volta no circuito de Silverstone

Um vídeo permite aos internautas dar um "passeio" de uma forma diferente em um carro de F1 em um dos circuitos da principal categoria do automobilismo mundial, o de Silverstone, na Inglaterra. Nesse ano, a pista recebe os pilotos no dia 6 de julho. [Confira o vídeo abaixo]

A Fórmula 1 inicia a temporada 2014 neste domingo, 16, no circuito de Melbourne, na Austrália, com novos motores, novas regras de pontuação e novo visual dos carros. Os pilotos terão numeração própria - o que ajudará na identificação na pista -, as manobras perigosas e pequenas infrações serão punidas com pontos na carteira e o piloto que somar mais pole positions no ano será premiado com o "Troféu Pole".

Também entre as novidades introduzidas pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) está a adoção de uma medida para tentar levar a decisão do título para a etapa final. Para evitar que algum piloto vença a competição antecipadamente, a última corrida valerá o dobro de pontos.

O GP do Brasil ocorrerá no dia 9 de novembro, mas Interlagos não encerra mais a temporada. A decisão será no dia 23 do mesmo mês em Abu Dhabi.

Suba a bordo na Mercedes de Nico Rosberg e percorra o trajeto da Silverstone, em uma visão de 360º:

Dê uma volta em um carro de F1 de um jeito que você nunca viu

adblock ativo