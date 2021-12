F-1: Massa conquista primeiro pódio da temporada

O brasileiro Felipe Massa ficou em terceiro lugar neste domingo, 12, no GP da Espanha. A Ferrari ainda levou o primeiro lugar na corrida com Fernando Alonso, que ganhou em casa. O piloto da Lotus, Kimi Raikkonen, completou o pódio.

Esse é o primeiro pódio de Massa na temporada. A última vez que ele subiu ao pódio foi em novembro do ano passado no Grande Prêmio do Brasil, última prova da temporada.

Saindo do grid em nono após receber uma punição dos comissários de prova, o brasileiro, que venceu na Espanha em 2007, fez uma ótima corrida, largando muito bem e aproveitando a superioridade da Ferrari sobre os demais carros na pista catalã.

Largando apenas em quinto, o espanhol Fernando Alonso também aproveitou o desempenho da Ferrari na prova e voou na pista diante da sua torcida.

