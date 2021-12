F-1: Alonso é o mais rápido nos testes de Barcelona

Fernando Alonso, da Ferrari, deixou os torcedores locais felizes ao marcar o tempo mais rápido nos testes pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito da Catalunha, em Barcelona, nesta quinta-feira, 21.

O espanhol fez sua melhor volta em 1min21s875, o mais rápido da semana até agora, durante a manhã, antes de a maioria das equipes se concentrarem em simulações de corrida.

Quinta-feira foi o último dia do bicampeão no carro F138 nesta semana, depois de fazer seu primeiro teste nele na terça-feira, com o brasileiro Felipe Massa testando na sexta-feira.

O melhor tempo de Lewis Hamilton na classificação no circuito do Grande Prêmio da Espanha no ano passado foi de 1min21s707 enquanto Alonso, que terminou em segundo na temporada, atrás de Sebastian Vettel, da Red Bull, fechou em 1min22s302.

"Experimentamos várias configurações aerodinâmicas e, pela primeira vez, fizemos algumas mudanças de set-up para obter uma boa compreensão do comportamento e degradação do pneu", disse Alonso, que voltará ao carro para o teste final na próxima semana em Barcelona.

"Com cada mudança que fazemos, o carro reage como eu esperava... mais uma vez neste ano os pneus serão um dos aspectos cruciais para administrar: eles são mais suaves e mais rápidos, mas também menos consistentes e degradam rapidamente em cada curva. Teremos muito trabalho pela frente para entender como equilibrar melhor o carro, mas isso se aplica a todas as equipes".

O alemão Nico Hulkenberg foi o segundo no teste das tabelas de tempo pela Sauber, 0,285 mais lento que Alonso, com o francês Romain Grosjean em terceiro pela Lotus, depois de completar uma distância completa de corrida em uma tarde nublada.

Jenson Button, da McLaren, cujo novo companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez, foi o mais rápido na quarta-feira, terminou o penúltimo dia como o sétimo mais rápido.

A temporada da F1 começa em 17 de março, na Austrália.

