Exames descartam lesão muscular em Daniel Alves

Depois de ter perdido o título da Supercopa da Espanha para o Real Madrid, pelo menos duas boas notícias para o Barcelona. O lateral-direito Daniel Alves, que não participou do clássico desta quarta-feira, passou por exames e constatou-se que ele não sofre de lesão muscular. Já Thiago Alcântara foi liberado do departamento médico.

O lateral brasileiro passou por exames de imagem nesta tarde de quinta-feira, que descartaram qualquer lesão muscular, apenas um edema no bíceps femoral da perna esquerda. Mas ele é dúvida para jogar no domingo contra o Valencia, pelo Campeonato Espanhol. Daniel Alves e Puyol, que também esteve fora do clássico, treinaram à parte nesta quinta.

Já Thiago Alcântara, filho do brasileiro Mazinho, participou do treino com o restante do elenco e já está totalmente recuperado do traumatismo na tíbia direita, lesão sofrida na final da Copa do Rei do ano passado. Assim, pode voltar ao time já neste domingo.

