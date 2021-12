Exame confirma lesão no joelho e Sergio Ramos vira baixa no Real Madrid

O técnico Zinedine Zidane perdeu uma importante peça de seus sistema defensivo para as próximas partidas do Real Madrid. O zagueiro Sergio Ramos sofreu uma lesão no joelho esquerdo quando defendia as cores da seleção espanhola no último domingo e, por isso, se ausentará de alguns compromissos da equipe.

Sergio Ramos se contundiu durante a vitória de domingo sobre a Albânia, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018. Nesta segunda, o Real confirmou que o jogador passou por exames médicos que diagnosticaram a gravidade de sua lesão: "Uma torção de grau II no ligamento colateral medial de seu joelho esquerdo".

Como costuma acontecer, o time madrilenho não divulgou um prazo previsto para a recuperação do jogador. De acordo com a imprensa espanhola, no entanto, Sergio Ramos deverá se ausentar das partidas do Real por cerca de um mês e meio.

Caso o prazo seja confirmado, o zagueiro perderá os confrontos contra Betis, Athletic Bilbao, Alavés e Leganés, pelo Campeonato Espanhol, e as duas partidas diante do Légia Varsóvia, pela Liga dos Campeões. Ele ainda se tornou dúvida para o clássico diante do Atlético de Madrid, no fim de semana do dia 19 de novembro, pelo Espanhol.

