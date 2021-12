Ex-Vitória, Vagner Mancini é o novo técnico do Corinthians

O Corinthians anunciou a contratação do treinador Vagner Mancini, ex-Vitória, para a sequência do Campeonato Brasileiro. O treinador, que estava no Atlético-GO, acertou contrato com o Timão até o final de 2021.

Aos 53 anos de idade, Mancini, que teve quatro passagens pelo Vitória e é o recordista de partidas no comando do rubro-negro baiano, chega para substituir o interino Dyego Coelho que treinou o clube por sete partidas, incluindo o triunfo sobre o Bahia, após a saída do técnico Tiago Nunes.

"O Mancini já tem uma história, é vitorioso, fez bons trabalhos, internamente tem muitas notícias do Corinthians e é um cara que acompanha o futebol. Espero que ele venha e venha fortemente para mudar a nossa situação", afirmou o presidente do clube, Andrés Sanchez.

Atualmente na zona de rebaixamento com 15 pontos, estacionado na 17ª posição, o Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 16ª rodada da Série A.

