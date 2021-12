Ex-Vitória, Hulk e Elkeson brilham e mantém esperança de título do Shangai

Atual campeão da Liga Chinesa, o Shangai SIPG manteve suas esperanças na busca do bicampeonato. Para isso, os ex-Rubro-Negros Elkeson e Hulk foram cruciais na vitória da equipe em cima do Wuhan Zall na manhã deste domingo, 14, pelo placar de 2 a 1. Com o resultado, o Shangai se manteve na vice-liderança, com 12 pontos, atrás apenas do Beijing Guoan, com 15 pontos.

O jogo

Em cobrança de pênalti, aos 27 minutos do segundo tempo, Hulk abriu o placar para a equipe da casa. Menos de dez minutos depois, mesmo jogando melhor na partida, a equipe dos brasileiros ainda cederam o empate. No entanto, no 'apagar das luzes', Elkeson recebeu o passe de Hulk e colocou o Shangai novamente na frente, dessa vez, sacramentando a vitória.

“Buscamos a vitória, literalmente, até o último segundo. Foi sofrido, no último lance, mas merecemos pelo que criamos no jogo. Foi um gol muito importante não só pra mim como para toda a equipe. Dá ainda mais confiança para irmos atrás do bicampeonato”, comemorou Elkeson, que, ao lado dos brasileiros Hulk e Oscar, lideram o melhor ataque da Superliga, com 13 gols.

