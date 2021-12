Ex-Vitória e campeão mundial pelo Grêmio, Valdir Espinosa morre aos 72 anos

Ex-jogador e treinador de futebol, Valdir Espinosa morreu nesta quinta-feira, 27, aos 72 anos, no Rio de Janeiro. Gerente de futebol do Botafogo, ele foi submetido recentemente a uma cirurgia na região do abdômen, porém, após deixar a clínica, precisou ser internado novamente.

Gaúcho de Porto Alegre, o profissional tinha forte ligação com o Botafogo, após comandar o elenco campeão carioca de 1989. Também no Grêmio, treinou o grupo campeão da Libertadores e Mundial, em 83.

Na condição de jogador, iniciou a carreira no Grêmio, passando ainda por times como Caxias, Esportivo, CSA e Vitória (77/78), onde também foi técnico, em 2001.

Como treinador trabalhou em diversos clubes brasileiros, além dos internacionais Cerro Porteño (Paraguai), Al-Hilal (Arábia Saudita), e Tokyo Verdy (Japão) e Las Vegas City (EUA).

