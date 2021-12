Ex-Vitória aceita se naturalizar pela seleção chinesa

O futebol chinês segue se reforçando com atletas do mercado brasileiro. No entanto, desta vez, não se trata de uma transferência. Oriundo da base do Vitória, o atacante Elkeson aceitou uma proposta da Federação Chinesa de Futebol para se naturalizar e defender as cores do país, ajudando a nação a se classificar para uma possível Copa do Mundo.

Na China desde 2013, o atacante nunca teve uma oportunidade na Seleção Brasileira. Durante os quatro anos em que esteve atuando no Brasil, o jogador defendeu as cores do Vitória - clube que o revelou - e do Botafogo, conseguindo destaque positivo em ambos. Ao se transferir para o continente asiático, Elkeson defendeu o Guangzhou Evergrande e, atualmente, está no Shangai SIPG.

Além do ex-Rubro-Negro, outro atleta também irá reforçar a seleção da China. Sem conseguir firmar sua vaga na equipe Canarinho, o meia Ricardo Goulart será outro a atuar pelos chineses. O jogador, que estava no Palmeiras até a semana passada, retornou para o Guangzhou Evergrande, equipe que pertence desde 2015.

Os jogadores serão os dois primeiros brasileiros a atuar pelo país. No entanto, a prática de naturalização de futebolista tem sido uma prática comum na China. Com o intuito de acelerar a evolução do futebol local, a federação já 'converteu' os atletas John Hou Saeter, da Noruega, e Nico Yennaris, da Inglaterra.

Mas não é só dentro de campo que a China tem se reforçado. No banco de reservas, o técnico italiano Marcelo Lippi - campeão da Copa do Mundo com a Azzura, em 2006 - terá a missão de comandar a seleção chinesa.

Vale lembrar, que a única vez que a China disputou um mundial foi em 2002. Na ocasião, a equipe foi eliminada na fase de grupos sem conquistar nenhum ponto, além de não conseguir marcar um gol sequer.

