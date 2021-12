O lutador de MMA e ex-UFC, Kimbo Slice, que ficou famoso por combates na rua, morreu na segunda-feira, 6, aos 42 anos nos Estados Unidos (EUA). O anunciou foi feito pelo Bellator, organização da qual era contratado.

"Estamos comovidos e tristes com a devastadora e inesperada perda de Kimbo Slice, um amado membro da família Bellator", afirmou o presidente Scott Coker, em um comunicado.

Apelidado de "Street Fighter", Kimbo, cujo nome era Kevin Ferguson, foi levado para um hospital perto de sua casa no sul da Flórida, mas o motivo da internação não foi divulgado. A causa da morte ainda é desconhecida.

Ele tinha luta marcada para a edição 158 do Bellator, dia 16 de julho, em Londres, na Inglaterra, quando enfrentaria James Thompson.

Histórico profissional

Nascido nas Bahamas, Kimbo lutou boxe e MMA, onde se destacou no The Ultimate Fighter (TUF), do UFC. Ele tinha um histórico profissional de 5 vitórias, 2 derrotas e 1 no contest (combate sem resultado). No boxe, teve 7 vitórias e nenhuma derrota.

Seu último combate aconteceu no torneio Bellator 149, no dia19 de fevereiro, em Houston. Sua vitória sobre Dhafir "Dada 5000" Harris, que sofreu uma parada cardíaca durante a luta, foi alterada para no contest depois que os dois lutadores foram flagrados no exame antidoping.

Da Redação e Agências Ex-UFC Kimbo Slice morre aos 42 anos nos EUA

UFC e atletas lamentam

A morte de Kimbo Slice comoveu o mundo das lutas. O presidente do UFC, Dana White, e atletas de MMA deixaram mensagens nas redes sociais.

REST IN PEACE. Kimbo Slice passed last night at just 42 years old. Prayers to his family, friends and 6 children. pic.twitter.com/E3jGwT0B9B — Rich Franklin (@RichFranklin) 7 de junho de 2016

Thanks for the entertainment @KimboSlice RIP — Shane Carwin (@ShaneCarwin) 7 de junho de 2016

adblock ativo