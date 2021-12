Ex-rival de Popó é internado com coágulos no cérebro nos EUA

O lutador brasileiro Michael Oliveira foi internado com coágulos no cérebro após a derrota por pontos no último dia 12 para o mexicano Norberto González, em luta realizada na Flórida, nos Estados Unidos.

Michael ganhou fama no Brasil ao lutar com o ex-campeão mundial Acelino Popó Freitas em um combate de despedida do pugilista baiano, em junho do ano passado, onde Popó nocauteou o adversário.

Dias depois da derrota para González, a segunda de sua carreira, Michael, que reside em Miami, reclamou de uma indisposição e foi levado para exames na cidade onde mora nos Estados Unidos.

"Michael começou a sentir dores de cabeça e mal-estar, resolvemos trazer para o hospital e foi detectado o problema. Ele está internado, está passando bem e foi feita uma ressonância magnética que detectou coágulos de sangue no cérebro. Agora estamos aguardando os médicos para ver o que vai ser feito", disse Carlos Oliveira, pai e empresário do lutador de 23 anos, em entrevista ao portal UOL.

Segundo o pai, Michael Oliveira não pensa em desistir do boxe. O brasileiro, radicado nos Estados Unidos desde criança, tem 21 vitórias e duas derrotas em seu cartel, em cinco anos no boxe profissional.

