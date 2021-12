Ex-presidente da IAAF é investigado por corrupção para encobrir doping na Rússia

Ex-presidente da Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF, na sigla em inglês), Lamine Diack está sob investigação criminal por corrupção e lavagem de dinheiro, sendo suspeito de ter recebido pelo menos 200 mil euros da Rússia para encobrir resultados positivos em exames antidoping, disseram, nesta quarta-feira, autoridades francesas.

A promotoria francesa que lida com processos financeiros disse que um assessor jurídico de Diack, Habib Cisse, também foi colocado sob investigação por juízes a partir de provas fornecidas pela Agência Mundial Antidoping (Wada, na sigla em inglês).

Diack deixou a presidência da IAAF em agosto, após 16 anos no comando do atletismo mundial. Gabriel Dolle, que era o diretor do departamento antidoping da IAAF, também foi levado em custódia em Nice, no sul da França, explicaram os promotores.

Os promotores franceses explicaram que juízes colocaram Diack sob investigação formal sobre corrupção e lavagem de dinheiro. Cisse enfrenta apenas a acusação de corrupção.

A polícia também visitou a sede da IAAF em Mônaco "para realizar questionamentos e acessar a documentação", disse a associação. A entidade também garantiu que está "cooperando plenamente com todas as investigações como tem sido desde o início do processo".

A Agência Mundial Antidoping se aproximou dos promotores franceses em agosto com evidências de delito, de acordo com informações repassadas por um oficial à agência de notícias Associated Press.

O funcionário disse que Diack é suspeito de embolsar "cerca de 200 mil euros" para encobrir um número ainda indeterminado de casos de doping. O dinheiro teria vindo da Federação Russa de Atletismo, disse o funcionário, que falou sob condição de anonimato porque a investigação está em curso.

"Deus sabe o que está acontecendo lá", disse o ministro dos Esportes da Rússia, Vitaly Mutko, à agência de notícias russa Tass. "Nós já dissemos que a nossa federação teve problemas. A antiga gestão não está mais atuando lá. Entendo que há uma grande quantidade de casos criminais acontecendo no mundo agora e há aqueles que são casos pouco claros".

O atual presidente da IAAF é Sebastian Coe, um dos grandes nomes do atletismo britânico, que comandou o Comitê Organizador da Olimpíada de Londres, em 2012. Em agosto, Coe derrotou o ucraniano Sergei Bubka na eleição para a presidência da entidade.

