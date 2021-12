Ex-presidente da Conmebol, Napout é extraditado aos Estados Unidos

O ex-presidente da Conmebol, Juan Ángel Napout, foi extraditado nesta terça-feira, 15, da Suíça para os Estados Unidos, onde será julgado por corrupção em Nova York. O dirigente foi preso em Zurique no dia 3 de dezembro, na segunda rodada de indiciamentos do Departamento de Justiça dos EUA. Ele estava na Suíça para encontros na Fifa e se hospedava no mesmo hotel onde, em maio, o ex-presidente da CBF José Maria Marin foi detido.

Napout, porém, optou por aceitar a extradição e não prolongar sua prisão na Suíça, como ocorreu com Marin e outros dirigentes, como o uruguaio Eugênio Figueredo, seu antecessor no comando da Conmebol. Em Nova York, ele vai responder por crimes de fraude e corrupção, o que lhe poderia render até 20 anos de prisão.

No indiciamento da Justiça dos EUA, Napout é citado como tendo recebido propinas para ceder os direitos de transmissão televisiva da Copa América e da Copa Libertadores em negociações com empresas de marketing esportivo.

Nesta terça, 15, a Justiça da Suíça informou que Eduardo Li, o ex-presidente da Federação de Futebol da Costa Rica, retirou seu recurso e também aceitou sua extradição aos EUA. Ele havia sido preso no dia 27 de maio, mas recorreu em todas as instâncias possíveis seu envio para Nova York.

Nos EUA, o processo já indiciou 27 pessoas. Mas apenas um pequeno número de dirigentes já estão sendo julgados. Marin, na quarta-feira, terá sua segunda audiência diante de um juiz, enquanto seus advogados continuam no processo para garantir o dinheiro necessário para pagar por sua fiança, avaliada em US$ 15 milhões.

