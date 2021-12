Ex-nadadores locais jogam nacional de Polo Aquático em SSA

Quantas vezes você já imaginou, assistindo a um grande evento esportivo, que você poderia estar ali do outro lado, em quadra, no campo ou nas águas, como participante e não como espectador? Pois se para a maioria dos amantes do esporte isso não passa de um devaneio, para dois baianos está perto de se tornar realidade no Circuito Brasileiro de Polo Aquático de Praia, que a partir desta sexta-feira, 2, até domingo (4), no Porto da Barra, recebe atletas de todo o País (confira a programação abaixo) na modalidade olímpica adaptada das piscinas para o mar.

Em novembro de 2011, a 1ª edição do torneio, disputada no próprio Porto da Barra, despertou nos ex-nadadores de maratona aquática, Carol Souza, 21, e Mário Henrique Pereira, 22, a vontade de retornar às águas por meio de um novo esporte. "Nadava desde os dois anos de idade e estava longe da natação desde que entrei na faculdade, por falta de apoio e estrutura e também porque precisava estudar. Fiquei empolgada com o polo aquático e por coincidência recebi um e-mail com uma oferta para aulas por um mês a apenas R$ 50 reais. Fui lá, gostei, e hoje estou aqui, disputando o campeonato", conta Carol, que cursa o 5º semestre de medicina na Ufba e disputará a competição feminina pelo Aceb.

A história de Mário Henrique é bem parecida. Ele, que disputou o mundial de maratona aquática de 2007, na Austrália, também abandonou o sonho de ser profissional no esporte pela falta de patrocínio. "O Diego (Albuquerque, diretor de Polo Aquático em Mares, Rios e Lagos da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos - CBDA) e outros caras sempre me falavam do Polo, mas eu nunca tinha me interessado de verdade até ver o pessoal jogando no ano passado. Me empolguei e comecei logo em seguida as aulas", disse o atleta do Clube Olímpico, um dos dois times baianos no torneio masculino (o outro é o Aceb).

Ex-atletas de natação, Mário e Carol já tinham o corpo bem preparado para o Polo, mas ambos são unânimes em dizer que a adaptação foi muito difícil. "É preciso muito mais preparo nas pernas, tem a coisa do contato físico, porque tem muita falta, e também a técnica de arremesso não é fácil", explica Carol. "Nem nos meus treinos e provas mais duras eu saia tão 'quebrado' quanto eu saio do Polo Aquático. É preciso muito condicionamento", revela Mário, que acredita que a 2ª edição do evento vai trazer ainda mais praticantes para o esporte em Salvador.

Visibilidade - E é justamente pensando em atrair mais público e atletas para o Polo Aquático que a CBDA, com apoio dos Correios, vai expandir o circuito para outras praias do Brasil em 2013. Estima-se que em cada um dos três dias de campeonato, aproximadamente 20 mil pessoas estarão circulando pelo Porto da Barra, algo impossível de acontecer nos torneios disputados em piscina convencional. "Há também a questão da paisagem e da interação com a natureza. Tudo isso somado traz uma visibilidade muito boa para o esporte, e é disso que precisamos para crescer no Brasil", finalizou Albuquerque.

Sexta-feira, 2

(11h) Aceb-BA x Náutico-PE (Feminino)

(13h) Aceb- BA x C.S. Sergipe

(14h) Náutico-PE x Florianópolis-SC

(15h) Escola Naval-RJ x Clube Olímpico-BA

(16h) Natal-RN x Guanabara-RJ

(17h) Aceb x Floripa (Fem.)

Sábado, 3

(7h) Escola Naval x Florianópolis

(8h) Guanabara x Aceb

(9h) Natal x Sergipe

(10h) Clube Olímpico x Náutico

(11h) Floripa x Náutico (Fem.)

(13h) Sergipe x Guanabara

(14h) Florianópolis x Clube Olímpico

(15h) Natal x Aceb

(16h) Escola Naval x Náutico

(17h) Náutico x Aceb (Fem.)

Domingo, 4

(7h) Semifinal 1

(8h) Semifinal 2

(9h) Floripa x Aceb (Fem)

(10h) Disputa do 5º Lugar

(11h) Disputa do 7º lugar

(14h) Floripa x Náutico (Fem.)

(15h) Disputado do 3º Lugar

(16h) Final

(17h) - Cerimônia de Encerramento

