Ex-nadadora e medalhista do Pan-2011 morre após atropelo

A ex-nadadora Sarah Corrêa, de 22 anos, medalhista dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, no México, em 2011, morreu neste sábado, 2, no hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, na zona sul do Rio, após atropelamento por um carro na Estrada dos Bandeirantes, na zona oeste da cidade. O acidente ocorreu às 18 horas de sexta-feira.

O motorista, não identificado, fugiu sem prestar socorro à vítima, que estava acompanhada de Paulo Soares, de 58 anos, que morreu no local.

Sarah foi socorrida e levada ao hospital inconsciente. Sua mãe, Maria Fátima Alves Gonçalves, publicou em sua página no Facebook que a filha teria tido morte cerebral. "Minha filha foi assassinada por mais um maluco bêbado do trânsito dessa cidade. Quero Justiça e não vou descansar enquanto não acabar com esse cara", escreveu a mãe de Sarah no Facebook.

A ex-nadadora ganhou medalha de prata no revezamento 4x200 metros livres nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara. Deixou a natação para trabalhar como modelo no ano passado.

