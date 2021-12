Ex-meia do Leão é disputado por clubes da elite da Série A

O meia da Ponte Preta e ex-jogador do Vitória, Renato Cajá, é um dos principais destaques da Série A do Campeonato Brasileiro e atrai o interesse de outros clubes, como o do bi-campeão Cruzeiro, do Corinthians e Flamengo. A equipe mineira tem disposição de pagar a multa rescisória, no valor de R$ 3 milhões, para levar o jogador à Toca da Raposa.

Para fechar a negociação, o Cruzeiro precisa correr contra o tempo, pois o regulamento do Brasileirão não permite que um mesmo atleta participe de seis ou mais jogos por um clube e atue em outro na mesma divisão. A diretoria da Ponte Preta, no entanto, não tem se manifestado sobre a transferência do craque da Macaca para o clube mineiro.

Na Raposa, o jogador pode ocupar a posição que, no ano passado, era de Everton Ribeiro. Ambos os jogadores tem característica ofensiva, armam bem as jogadas e chutam de fora da área com qualidade. A transação tem o aval do técnico Vanderlei Luxemburgo, novo técnico do Cruzeiro. As informações são do Portal Uol.

Renato Cajá atuou pelo Vitória em 2013 (Foto: Eduardo Martins | Ag. A TARDE)

Passagem pelo Vitória

Renato Cajá atuou em 49 jogos pelo Vitória em 2013, melhor temporada do clube no campeonato com pontos corridos, quando ficou em 5º lugar no Brasileirão. O jogador era o camisa 10 e um dos principais jogadores do Rubro-Negro em parte daquele ano.

Entretanto, por conta de problema extracampo e desentendimento com a torcida por conta de atuações ruins, o atleta foi afastado do Leão no final da temporada. Uma das situações que marcaram a dificuldade entre Cajá e a torcida ocorreu quando o jogador, ao ser substituído, foi vaiado e bateu palmas.

A atitude foi considerada pelos torcedores uma "agressão irônica" e aprofundou os problemas do jogador. Mesmo com a boa campanha, o atleta foi afastado delenco no final da temporada e foi emprestado para equipe da Turquia.

O jogador voltou para a Ponte Preta em 2014, teve boa atuação e ajudou a equipe a subir para a Série A. Nesta temporada, a Macaca está no G-4 e o meia é um dos artilheiros da competição com três gols - um deles marcado do meio do campo [veja vídeo abaixo] - e assistências importantes.

Da Redação Ex-meia do Leão é disputado por clubes da elite da Série A

adblock ativo