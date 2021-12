Ex-lutador do UFC morre atropelado após discussão no Canadá

O lutador de MMA Ryan Jimmo, 34 anos, morreu após ser atropelado intencionalmente na madrugada de domingo, 26, na cidade de Edmonton, no Canadá. A informação foi divulgada pela "CBC News" e confirmada pelo site americano "MMA Junkie".

De acordo com o CBC News, o canadense e um outro motorista teriam se envolvido em uma discussão por volta das 2h15 (horário local) no estacionamento do H2O Lounge.

O lutador teria ido em direção ao outro carro e, quando estava saindo de perto do veículo, o motorista teria acelerado e o atropelado, fugindo da cena em seguida.

Jimmo chegou a ser socorrido por uma ambulância, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. A polícia ainda procura o suspeito.

Jimmo lutou entre os meio-pesados do UFC entre 2012 e 2015. Ele tinha cartel com 19 vitórias e cinco derrotas no mundo do MMA.

adblock ativo