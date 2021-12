Ex-lateral do Vitória, Geferson organiza baba beneficente em Salvador

O lateral-esquerdo Geferson Teles, que já passou pelo Vitória, Internacional e Seleção Brasileira, está organizando um baba beneficente em Salvador. É a terceira vez que o baiano promove algo do tipo. O evento acontecerá neste sábado, às 14h30, no Campo das Brabos, na Vila dos Ex-combatentes, em Itapuã, bairro onde o jogador cresceu.

"É fantástico isso. Fica até difícil descrever o que significa para mim. É especial ter meus amigos de infância, minha família, amigos do futebol participando de um baba com uma intenção de ajudar ao próximo. É meu terceiro ano seguido realizando esse evento e espero que possa fazer muitas outras vezes", afirmou o atleta de 24 anos.

O evento contará com a presença de jogadores que atuaram com Geferson ao longo da carreira, como Paulão (América-MG), David (Cruzeiro), Renê Santos (Paraná) e Nickson (Vitória). Quem desejar assistir ao jogo precisa só levar 1 kg de alimento não perecível. Os atletas também farão doação para poder entrar em campo.

Os alimentos arrecadados serão doados ao Grupo de Apoio a Criança com Câncer (GACC). "Já faço doações ao GACC há 3 anos. É uma instituição fantástica, que faz um trabalho espetacular e que eu admiro muito. É uma pequena forma de ajudá-los a continuar nessa caminhada tão bela", afirmou Geferson.

Sondado

Há especulações de que o Vasco e o Fluminense estariam interessados em trazer o atleta, que está no CSKA Sofia, na Bulgária, para o futebol brasileiro na temporada 2019. Geferson soma passagens pelo Internacional, clube que o revelou, e pela Seleção Brasileira, por onde disputou a Copa América de 2015, após ser convocado pelo técnico Dunga.

"Meus empresários me passaram que tiveram algumas sondagens do futebol brasileiro, sim. Deixo isso nas mãos deles", disse o lateral.

Sobre voltar a atuar no futebol baiano, Geferson afirmou que seria uma honra se a oportunidade aparecer. "Sou baiano, tenho muito orgulho e amor pela minha terra e, como jogador, pude passar apenas 1 ano na Bahia. Mas o futuro a Deus pertence, quem sabe ele não reserva essa honra novamente para mim", afirmou.

Passagem pelo Vitória

Geferson passou pelo Leão da Barra em 2017, vindo de empréstimo do Internacional. Ele disputou 39 jogos, marcou um gol e conquistou o título do Campeonato Baiano. Com o lateral em campo, foram 19 triunfos, dez empates e dez derrotas.

Ele teve um aproveitamento de 49%. Para a temporada 2018, o Vitória optou por não contar com o lateral. No fim do ano, o rubro-negro acabou rebaixado para a segunda divisão.

"Não tem outra palavra para isso além de tristeza. Deixei muitos amigos no clube, entre funcionários e atletas, e não gostaria que eles passassem por uma situação dessa (do rebaixamento). Mas tem momentos que é necessário você cair para se levantar ainda mais forte. Tenho certeza que é isso que vai acontecer com o Leão", finalizou

