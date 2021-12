Ex-lateral do Bahia é preso por porte de drogas e embriaguez ao volante

O ex-lateral do Bahia, o jogador Régis, de 29 anos, se envolveu em mais uma polêmica. O atleta, que defende atualmente o São Bento, foi preso nesta quarta-feiora, 13, em Sorocaba, no interior de São Paulo, por resistência à prisão, porte ilegal de drogas e embriaguez ao volante. Essa é a terceira vez em menos de um ano que o aleta é preso.

Desta vez, Régis estava estacionando o carro em um posto de gasolina quando foi abordado por uma viatura da Polícia Militar. Segundo a versão da PM, o atleta se encontrava visivelmente embriagado e agressivo, além de se recusar a fazer o teste do bafômetro. Em seu veículo, os policiais encontraram uma pequena quantidade de cocaína, escondida na carteira.

Após passagem conturbada pelo CSA, onde o jogador acabou se envolvendo em uma confusão na porta de um motel, no final de fevereiro, Régis assinou com a equipe do São Bento, há pouco mais de duas semanas. Em outubro do ano passado, o atleta foi detido após tentar invadir um apartamento no Distrito Federal. Na ocasião, o atleta admitiu que possuía um problema de dependência com drogas.

Em contato com o A TARDE, a assessoria do São Bento afirmou que antes de tomar qualquer decisão oficial, o clube se reunirá com Régis e dará todo o apoio necessário para o atleta, mas que entende se tratar de um problema pessoal. Se necessário, o clube informou que estudará a possibilidade de arcar com tratamento do jogador.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

