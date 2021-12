Ex-lateral do Bahia e da seleção, Perivaldo morre aos 64 anos no Rio

Perivaldo Lúcio Dantas, o ex-lateral do Bahia, do Botafogo e da seleção brasileira, morreu na madrugada desta quinta-feira, 27, no Rio de Janeiro. Conhecido como Peri da Pituba, ele morreu aos 64 anos quando estava internado em um hospital por causa de uma pneumonia.

Natural de Itabuna (distante a 433 km de Salvador), no sul do estado, Perivaldo foi revelado pelas categorias de base do Bahia, onde conquistou o título estadual por três temporadas seguidas.

Em seu site oficial, o Tricolor divulgou uma nota de pesar e relembrou a conquista da Bola de Prata em 1976, quando ainda atuava pelo clube. Além do Esquadrão, Perivaldo teve passagens por Botafogo, Palmeiras e São Paulo.

Em 2013, Perivaldo chegou a ser encontrado como um morador de rua em Portugal. Ele veio para o Rio de Janeiro e estava trabalhando no Sindicato de Atletas de Futebol do Rio (Saferj).

adblock ativo