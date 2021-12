Ex-jogadores e torcedores dão último adeus a Alex Alves

Sob forte emoção, ex-jogadores, torcedores e familiares se despediram de Alex Alves, no velório do ex-atleta que aconteceu na tarde desta quinta-feira, 15, no cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Brotas, em Salvador.

Entre os ex-jogadores que compareceram a cerimônia, que foi bancada pela diretoria do Vitória, estavam ex-companheiros no rubro-negro baiano como o ex-zagueiro Flávio Tanajura, o ex-meia Paulo Isidoro, o ex-lateral Rodrigo Chagas, além do ex-zagueiro João Marcelo.

Além deles, outras personalidades do futebol baiano estiveram presentes, como os ex-jogadores Osni, Ronaldo Passos e Bobô, o presidente da Federação Baiana de Futebol, Ednaldo Rodrigues, além do ex-dirigente do Vitória, Paulo Carneiro, presidente do clube quando Alex Alves participou da campanha que levou o rubro-negro baiano ao vice campeonato brasileiro de 1993, melhor participação do Leão em campeonatos nacionais.

Para Paulo Isidoro, a morte de Alex Alves, que faleceu aos 37 anos, acabou sendo inesperada, pois Alex se recuperava bem de um transplante de médula, doada pelo irmão do ex-jogador, para combater um tipo raro de doença de sangue.

E foi justamente a rejeição que acabou causando a falência múltipla dos órgãos, levando Alex ao falecimento na manhã da última quarta-feira, 14, no Hospital Amaral Carvalho, na cidade de Jaú, no interior de São Paulo.

"Ele era um cara maravilhoso. Foi uma benção ter conhecido alguém como ele. Tivemos vários momentos maravilhosos, mas os momentos não tão alegres também eram compartilhados. Vai me fazer muita falta, era um amigo irmão".

Outro amigo feito mundo do futebol, Rodrigo Chagas destaca o fato de Alex Alves ter sido um cara sem maldade. "Costumo dizer que muitos o conheciam, mas poucos o entendiam. E eu o entendia muito bem. Vou ter sempre ele na minha vida como um irmão, um amigo. Além do talento que ele tinha. A gente sofre porque ele podia ter ainda muitos anos de vida, mas foi da vontade de Deus ir tão cedo. Agora é deixar os melhores pensamentos para ele".

Além de familiares e ex-jogadores, dezenas de torcedores do Vitória foram ao local dar seu adeus ao jogador revelado na base do rubro-negro baiano, cantando o hino do Leão, que foi seguido de muitas palmas pelos presentes.

Ao final, o jogador João Marcelo pediu aos presentes que dessem privacidade a família e amigos mais próximos no momento da cremação deste ídolo da história do Vitória.

