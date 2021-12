Ex-jogador fluminense quebra a perna em jogo

O ex-jogador do Fluminense e atual membro da equipe do Al Ahli, dos Emirados Árabes, Ciel, fraturou o tornozelo em jogo nesta terça-feira, 30, contra o Sharjah, time do mesmo país.

A fratura que atingiu dois lugares do tornozelo do brasileiro, foi cometida em falta por Shanin Abdulrahman, do Sharjah, que foi expulso pelo árbitro após o lance. Logo depois da falta, Ciel foi retirado na maca e conduzido a um hospital na região, onde foi operado imediatamente.

O primeiro prognóstico passado pelos médicos aponta que o jogador ficará de cinco a seis meses longe dos campos.

Confira vídeo abaixo:

