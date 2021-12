Ex-jogador do Vitória morto em acidente é enterrado em Maceió

O jogador Arthur Maia, uma das 71 vítimas da tragédia que ocorreu com o avião que levava a Chapecoense para a Colômbia, foi enterrado no início da noite do último domingo, 4, às 18h, no Cemitério Parque das Flores, em Maceió.

O corpo do jogador chegou ao aeroporto Zumbi de Palmares, em Maceió, por volta de 12h de domingo, depois do velório coletivo ocorrido no sábado, 3, na Arena Condá, em Chapecó. Nas horas seguintes, o caixão foi levado em cortejo coberto com uma bandeira do Vitória e outra do Brasil, em cima do carro do corpo de bombeiros, para o Parque das Flores.

Lá, mais de 500 pessoas compareceram ao enterro. Dentre os presentes, além de familiares e amigos, esteve também Raimundo Viana, presidente do Vitória. Além de amigos do jogador na época da base, o goleiro Gustavo, e os atletas Reniê, Júnior Timbó, Caculé, Edson e Esdras.

adblock ativo