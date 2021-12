Ex-jogador do Bahia organiza peneira para torneios regionais

Marcelo Ramos, ex-artilheiro do Bahia, está organizando uma peneira especial para jogadores juvenis. O evento “Revelando Potencialidades do Esporte – Edição Armando Campos”, acontecerá no próximo dia 9, sábado, às 9h, na Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia, em Lauro de Freitas.

“A ideia, inicialmente, é montar um time ‘acebiano’ formado pelos melhores jogadores, revelados na peneira, para disputar torneios regionais. Os que mais se destacarem terão uma atenção especial da minha parte”, declarou Marcelo Ramos.

Meninos nascidos entre 2004 e 2006 poderão participar. Cada participante deverá levar, pelo menos, um quilo de alimento não-perecível para doação em uma entidade filantrópica

O ex-jogador é, atualmente vice-presidente da Associação Classista de Educação e Esporte da Bahia (ACEB). Marcelo também participa de torneios de futebol Master, além de já ter tido experiência como auxiliar técnico do Valério Doce Esporte Clube, em Minas Gerais.

