Ex-jogador do Bahia morto em voo da Chape é cremado em Salvador

O ex-jogador do Bahia Ananias, uma das 71 vítimas da tragédia que levava a Chapecoense para Colômbia, foi cremado na manhã desta segunda-feira, 5, às 10h (horário da Bahia), numa cerimônia fechada a familiares e amigos, no cemitério Jardim da Saudade, em Campinas de Brotas, em Salvador.

Apesar de nascido em São Luís, no Maranhão, ele tinha grande identificação com o Esquadrão, por ter sido revelado na base do time. Por isso, a cerimônia foi realizada na capital baiana. Ananias deixa mulher e filho.

O jogador foi velado no domingo, 4, em cerimônia aberta também realizada no Jardim da Saudade. O atleta estava na Chape desde 2015.

adblock ativo