Ex-jogador do Bahia morto em acidente será cremado nesta segunda

O ex-jogador do Bahia, o atacante Ananias, uma das 71 vítimas da tragédia que ocorreu com o avião que levava a Chapecoense para a Colômbia, será cremado nesta segunda-feira, 5, em Salvador. O velório foi realizado no cemitério Jardim da Saudade, em Campinas de Brotas, na tarde desta domingo, 4.

O corpo do jogador chegou a Chapecó no sábado, 3, e, depois de um velório coletivo na Arena Condá, estádio da Chapecoense, Ananias e os demais atletas foram levados para as suas cidades natais para serem sepultados.

Embora nascido em São Luís, no Maranhão, Ananias tinha grande identificação com ao Esquadrão, por ter sido cria da base do clube. Ele estava na Chapecoense desde 2015. O atleta deixou esposa e filho.

