Ex-jogador do Bahia é preso por desacato em Jequié

O ex-lateral-esquerdo do Bahia, Guilherme Santos, foi preso por desacato na madrugada desta quinta-feira, 31, em Jequié (a 358 quilômetros de Salvador).

Segundo o Blog Giro em Ipiaú, os vizinhos do atleta chamaram a polícia devido ao alto volume do som na casa do jogador. Aos chegar na casa, os agentes solicitaram que ele abaixasse o volume, mas o atleta se recusou. Após uma discussão, Guilherme foi detido e conduzido à delegacia, mas foi liberado logo depois.

Guilherme Santos foi revelado nas categorias de base do Vasco e acumula passagens por Almería e Valladolid, ambos da Espanha, Bahia, Santos, Fluminense e Atlético. Neste ano, disputou a Série B com a camisa do Criciúma, mas foi dispensado no fim da temporada.

