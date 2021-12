Ex-jogador de Bahia e Vasco se destaca no Mundial Sêniors de tênis em Salvador

Antigo meia-atacante de times como Vasco da Gama e Bahia, Pedro Zandonaide adotou o tênis logo depois de pendurar as chuteiras, em 1982. Sem vir ao estado desde o título de 1981, pelo Tricolor, o ex-jogador de 62 anos voltou para disputar o Torneio Mundial Sêniors, que será encerrado domingo, 15, no Costa Verde Tennis Clube, em Piatã.

O gosto pelo esportes das raquetes começou vendo torneios pela televisão. Ao parar com o futebol, passou a praticar em um clube de Uberaba (MG). “O tênis tem muito detalhe, visão, cabeça. Sou muito detalhista e preferi por causa disso, me identifiquei e tenho certa facilidade de jogar”, contou.

Zandonaide trocou literalmente os pés pelas mãos, mas mantém a força das jogadas pela esquerda. Os fortes golpes aplicados com a palma da mão virada para fora são chamados forehand, no jargão do tênis. “Este é o meu ponto forte. Sou canhoto, ponho a bola onde quero”, disse o tenista, eliminado na rodada desta quarta, 11, por ter machucado a coxa quando perdia por 6/2 3/0. O revés não o tira totalmente das quadras, pois ele ainda disputa o torneio de duplas masculinas.

Apesar de admirar o também canhoto Rafael Nadal, da Espanha, Zandonaide prefere o estilo do suíço Roger Federer. “Evidentemente, gosto do jogo de Djokovic e Nadal, mas Federer tem todos os movimentos, muito clássico”, comparou.

O ex-meia contou não estar sozinho entre os ex-futebolistas famosos que jogam tênis, esporte ao qual se dedica desde os 26 anos. “Me falam que Edinho joga bem o tênis, Rivelino também. Tem ainda Ronaldo Fenômeno que joga bem. É um esporte que o atleta de futebol, depois de parar, tem uma tendência legal de praticar”, explicou o ex-meia, campeão brasileiro pelo Vasco em 1977, na era de Roberto Dinamite, e Baiano pelo Bahia, em 1981.

Zandonaide diz que o tênis exige bastante do condicionamento físico, e o período que esteve no futebol ajuda muito. “Jogando com o braço é diferente, a própria condição fisica tem que ser boa, senão você não consegue chegar nas bolas, um posicionamento legal para bater” explicou. Há três anos sem jogar futebol, ele afirma ter deixado o esporte por conta das cobranças. “O pessoal começa a te perturbar demais, te cobrar, exigir coisas. Pessoas que às vezes não jogam tanta coisa. Isso foi me enchendo a paciência e resolvi abandonar. Agora o tênis é um prazer total”, finalizou.

O evento realizado em comemoração aos 40 anos do Costa Verde Tennis Clube vai tem entrada gratuita. A partir desta sexta-feira, 13, até domingo, serão as disputas do torneio de Beach Tennis, fechando o festival do esporte no clube, com premiação de R$ 4 mil. São cerca de 300 atletas na disputa dos eventos que começaram na última segunda-feira, dia 2.

