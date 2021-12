Ex-jogador da NBA é preso acusado de roubos em loja da Apple

O ex-jogador da NBA Rex Chapman, de 46 anos, foi detido acusado de roubar produtos no valor de US$ 14 mil em uma loja da Apple para depois revendê-los.



Policiais detiveram Chapman quando circulava com seu veículo em Scottsdale, no estado americano do Arizona, na tarde desta sexta-feira, 19, informaram as autoridades em comunicado.



O ex-jogador tem contra si nove acusações de furto organizado e cinco de tráfico de mercadorias roubadas. Chapman foi identificado pelos empregados da loja como o responsável por uma série de roubos durante os meses anteriores, concretamente sete casos nos quais haveria levado mercadorias no valor de US$ 14 mil.



Em todos eles, o ex-atleta fingiu ter pagado pelos produtos em um caixa no qual os próprios clientes são os responsáveis por escanear suas próprias compras, mas deixava o local sem aboná-las. Depois disso, ia a uma casa de penhores onde trocava as mercadorias por dinheiro.



Chapman chegou à NBA em 1988 jogando pelo Charlotte Hornets e, ao longo de uma carreira de 12 anos, jogou também por Washington Bulletts, Miami Heat e Phoenix Suns.

