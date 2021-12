Ex-jogador australiano posta foto com mulheres de coleira

O ex-jogador da Liga de Futebol Australiano (AFL) e figura polêmica e controversa da internet, Travers Beynon, fez publicação no Instagram no final de março que chamou a atenção de internautas. Ele postou foto em que aparece passeando com duas mulheres de coleira engatinhando no chão e foi alvo de críticas, como de ser machista e expor pessoas a situações de humilhação.

Além de ex-jogador, Candyman, como é conhecido, é milionário e tem investimentos no setor do tabaco. Na última semana, ele voltou a fazer postagem com a mesma cena, porém, as mulheres não aparecem na posição anterior. Elas estão deitadas no chão enquanto o rapaz entra em carro de luxo.

Veja as postagens:

Candyman's interpertation of "Doggy Style" #candyman #candyshopmansion #candyshopangels #doggystyle #TLB666 Uma foto publicada por Travers Beynon (@candyshopmansion) em Mar 29, 2015 às 2:27 PDT

