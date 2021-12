Ex-goleiro do Bahia é encontrado após desaparecimento

Goleiro campeão brasileiro pelo Bahia em 1959, Leonardo Cardoso, o Nadinho, 83 anos, foi encontrado após ter sido dado como desaparecido por volta das 13h desta segunda-feira, 29, no bairro de Itapuã, em Salvador.

De acordo com a assessoria da Secretaria Municipal de Saúde, um chamado do Serviço Móvel de Urgência (Samu) na madrugada desta terça-feira (30), resultou no encontro do ex-atleta, que caminhou do Costa Azul até o Campo Grande, local onde foi localizado.

Ele estava desorientado e pediu para ser levado até sua antiga residência, no Garcia, onde morou há 20 anos. Um ex-vizinho reconheceu Nadinho e os agentes o levaram a uma delegacia para descobrir seu endereço atual em Itapuã. Leonardo Cardoso passa bem e já está em casa.

adblock ativo