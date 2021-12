Ex-campeão de boxe reencontra filhos após 8 anos

O ex-campeão mundial de boxe, Valdemir Pereira, o Sertão, revê os filhos em São Paulo depois de oito anos. Ele contou com ajuda de uma "vaquinha" organizada por um radialista da cidade de Cruz das Almas, distante 153 km de Salvador, onde mora.

Ele chegou no sábado, 3, na capital paulista e retorna nesta quinta-feira, 9. Além de rever os filhos, viu amigos, familiares e o seu ex-técnico Ivan de Oliveira.

No domingo, ele visitou o filho. Na terça-feira, reviu a filha. O ex-campeão preferiu não expor muito o encontro com os filhos, mas se emocionou com o gesto dos conterrâneos de Cruz das Almas.

A vaquinha foi organizada pelo radialista Celso Oliveira, após ler uma matéria sobre Sertão desejando rever os filhos. Celso aguardou alguns contatos de TV, que prometiam ajudar o ex-pugilista. Com a demora das emissoras, ele resolveu fazer a campanha e em um dia conseguiu arrecadar dinheiro suficiente para pagar as passagens.

Sertão que atualmente é carregador em uma loja de departamentos, conseguiu a liberação do trabalho para realizar a viagem.

Ele também aproveitou a passagem por São Paulo para assistir a uma rodada de boxe. Na segunda-feira, foi à Forja de Campeões, tradicional torneio de iniciantes, que é disputado às segundas-feiras no ginásio do Ibirapuera.

