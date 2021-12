Ex-BBB deixará evento de MMA mais bonito

O Jungle Fight 85, que será realizado nesta sexta-feira, 22, no ginásio do São Paulo, terá um belo reforço: Cacau Colucci. A ex-BBB será a nova "ring girl" do principal evento de MMA da América Latina.

A primeira edição da temporada 2016 terá dois cinturões em jogo. Pelos leves (70kg), Michel Sassarito e Rander Júnio disputam o título interino da categoria. Já Amanda Lemos defende o cinturão peso galo feminino (61kg) contra Mayra Rodriguez.

