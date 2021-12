Ex-Bahia marca dois gols em vitória na Liga dos Campeões

O meia Rafael Bastos, jogador formado na base do Bahia, e também com passagem no Vitória, marcou os dois gols da vitória fora de casa do Cluj, da Romênia, sobre o Braga, de Portugal, na estreia pelo grupo H da Liga dos Campeões da Europa. Ambos os gols foram marcados no primeiro tempo da partida.

"Não tem sensação melhor do que estrear em uma competição como essa, fora de casa, fazendo gols e com o triunfo. Já havia avisado que nós vamos surpreender na Liga dos Campeões. Temos time para isso e queremos fazer história no futebol romeno novamente, já que o país só levantou esse troféu uma vez. Esse é o nosso ano", disse o jogador, em nota de sua assessoria.

O Cluj volta a entrar em campo pelo campeonato europeu no dia 2 de outubro, quando enfrenta em casa o Manchester United, em partida que vale a liderança do grupo, pois o time inglês venceu o Galatasaray, da Turquia, por 1 a 0 no Old Trafford.

"Claro que sabemos das dificuldades que vamos enfrentar contra o Manchester United, mas estaremos em nossa casa, diante do nosso torcedor. Isso vai fazer a diferença para nossa equipe, com certeza. Já conquistamos um resultado positivo fora de casa e temos que fazer valer nosso mando de campo".

Curiosamente, Rafael passou pelo Braga em 2010, mas acabou ficando por pouco tempo no clube português, devido a um desentendimento com o treinador do time. O jogador começou no time profissional do Bahia em 2006 e foi negociado para o Cruzeiro, em 2007. Depois, teve passagens pelo Belenenses-POR, Nacional-POR, Vitória, Consadole Sapporo-JAP, Braga-POR, até se transferir para o Cluj, em 2010.

