Ex-Bahia, Jean é apresentado pelo Cerro Porteño; negócio pode envolver meia paraguaio

Revelado nas categorias de base do Bahia, o goleiro Jean Fernandes, de 25 anos, foi anunciado nesta sexta-feira, 26, pelo Cerro Porteño, do Paraguai. A negociação, inicialmente por empréstimo, envolve a possibilidade de compra no fim da temporada, quando encerra o contrato.

Avaliado em R$ 2,8 milhões de dólares, o passe do goleiro pertence ao São Paulo (70%) e ao Bahia, que ainda detém 30% dos direitos do atleta. O Tricolor do Morumbi ainda receberá R$ 1 milhão pela transferência.

Pretendido pelo Bahia, o meia paraguaio Óscar Ruiz, que pertence ao Cerro, pode ser envolvido diretamente na negociação. Após demonstrar o desejo de vestir a camisa do time baiano, um entrave entre a diretoria do time paraguaio e o Tricolor, esfriou a transferência do jogador de 29 anos.

