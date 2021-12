Ex-Bahia, Hernane Brocador é diagnosticado com dengue

O centroavante Hernane Brocador, ex-jogador do Bahia, atualmente no Sport-PE, foi diagnosticado nesta quinta-feira, 11, com dengue. A notícia foi divulgada pela assessoria do clube de Recife, que aguardava o jogador para a realização de exames na Ilha do Retiro.

Baiano de Bom Jesus da Lapa, onde está no momento, Hernane usou as redes sociais para anunciar o diagnóstico e acalmar os fãs. “Já fui diagnosticado com dengue, que também requer cuidados que já estão sendo tomados. Agradeço a todos pela preocupação”, disse o Brocador.

Ainda segundo o atacante, em breve ele retornará ao time pernambucano. “Garanto que já já estarei de volta a preparação, esperando como todos, pela volta da nossa maior paixão, o futebol”, completou o jogador do Sport.

adblock ativo