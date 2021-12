Ex-Bahia, Gabriel é destaque em jogo treino do Flamengo

Eliminado nas semifinais da Taça Guanabara, o Flamengo não tem partidas oficiais nesta semana e aproveitou o tempo livre para disputar um jogo-treino na manhã desta quarta-feira no CT do clube em Vargem Grande contra o Céres, que disputa a segunda divisão do Campeonato Carioca. A atividade foi vencida pelo Flamengo, que escalou uma equipe basicamente formada por reservas, por 7 a 0.

Titular, o meia-atacante Carlos Eduardo foi a única exceção, sendo escalado pelo técnico Dorival Júnior no início do jogo-treino. Principal contratação do Flamengo para esta temporada, o jogador ainda não brilhou no clube e trabalha para adquirir o ritmo de jogo ideal.

Carlos Eduardo, porém, não se destacou no jogo-treino - ele não fez gols e acabou sendo substituído por Adryan durante atividade. O principal destaque foi Gabriel, que marcou três gols, um a mais do que Thomas. Os outros gols do Flamengo foram feitos por Nixon e Cleber Santana.

Dorival escalou o seguinte time diante do Céres: Paulo Victor; Luiz Antonio, Alex Silva (Frauches), Renato Santos e Ramon; Amaral, Mattheus e Cleber Santana; Carlos Eduardo (Adryan), Gabriel e Nixon (Thomás). Enquanto acontecia o jogo-treino, os titulares e outros jogadores fizeram um trabalho físico.

adblock ativo