O ex-atleta do Bahia, o volante Feijão, foi destaque na tarde desta segunda-feira, 16, em jogo do Campeonato Kuwaitiano. Atuando desde agosto pelo Kazma SC, ele abriu o placar contra o Kuwait SC com um golaço, marcado aos 9 minutos do primeiro tempo. O jogo foi válido pela rodada de abertura do torneio nacional.

Na jogada, o atleta baiano driblou dois marcadores da equipe adversária antes de finalizar para o gol. Apesar do tento anotado, o time de Feijão ainda levou a virada e perdeu por 3 a 1. Com a derrota, o Kazma terminou a primeira rodada na nona colocação, sendo o primeiro dentro da zona de rebaixamento.

Da Redação Ex-Bahia faz golaço no Campeonato Kuwaitiano; assista a vídeo

'Xodó Tricolor'

Revelado pelo Esquadrão em 2013, Feijão acumulou passagens por alguns clubes do Brasil, como Flamengo, Atlético Goianiense e CRB. No entanto, foi pelo Tricolor Baiano que ele viveu seu melhor momento na carreira.

Com a camisa do Bahia, o volante acumulou um total 97 jogos e balançou as redes em apenas 3 oportunidades. Mesmo assim, dois desses gols foram bastante marcantes.

No ano em que estreou como profissional pelo Esquadrão, ele foi responsável por marcar o gol 1000 do clube em Campeonatos Brasileiros, contra o Internacional em partida que terminou em 2 a 0, pela 22ª rodada da Série A.

Já em 2016, em partida contra o CRB, pela Série B, Feijão fez um gol de 'bicicleta', que abriu o caminho para o triunfo por 3 a 0.

adblock ativo